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Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında, M.T. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters dönerek duran otomobildeki M.T. ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.T. ile diğer iki yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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