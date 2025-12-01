Osmaniye'de Pusu Kurmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da aracı takip edilerek yolda pusu kurulmak istenen kişinin kovalamaca sonucu kaza yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 26 güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü inceleyerek 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelenen kayıtlarda zanlıların iki otomobil ve bir motosikletle takip ettikleri kişiyi sıkıştırdıkları, araçtan pompalı tüfekle inen şüphelinin silahının ateş almaması üzerine pusunun başarısız olduğu ve kovalamaca sonucu takip edilen kişinin kaza yapması üzerine zanlıların kaçtıkları görüldü.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.