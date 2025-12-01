Haberler

Osmaniye'de Pusu Kurmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de bir kişiye pusu kurmak isteyen 3 şüpheli, emniyetin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin takip ettikleri kişinin kaza yapması sonucu bir operasyon düzenlendi.

Osmaniye'de araçla takip ettikleri kişiye pusu kurmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da aracı takip edilerek yolda pusu kurulmak istenen kişinin kovalamaca sonucu kaza yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 26 güvenlik kamerasına ait 121 saatlik görüntüyü inceleyerek 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelenen kayıtlarda zanlıların iki otomobil ve bir motosikletle takip ettikleri kişiyi sıkıştırdıkları, araçtan pompalı tüfekle inen şüphelinin silahının ateş almaması üzerine pusunun başarısız olduğu ve kovalamaca sonucu takip edilen kişinin kaza yapması üzerine zanlıların kaçtıkları görüldü.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
