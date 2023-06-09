Osmaniye'de polisler silah çeken şüpheliyi bacağından vurdu

Osmaniye'de 12 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere silah çekti. Şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmaniye'de, 12 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere silah çekti. Şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Osmaniye'de motosikletli polis timleri, dün durumundan şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurmak istedi, ancak taksinin şoförü dur ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durduruldu. Ancak içindeki şahıs, olay yerinden taksiyle kaçmak için teşebbüste bulundu. Polis, taksinin tekerlerine ateş ederek şahsın kaçmasını engelledi.

Araçtan inen şahıs, silahını polis ekiplerine doğrulttu. Polisler, şüpheli şahsı bacağından vurarak etkisiz kale getirdi. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi de olay yerinde bir polis memuru yaptı ve yaralandığı bacağına turnike uygulandı.

Şüphelinin üzerinde 1 adet Siqsauer marka tabanca ve şarjör içinde 12 adet mermiyle bir 6 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde ise 10 adet neurotin hap, 7 adet Suboxone hap ve 1 adet fişek bulundu.

Yaralanan şüphelinin, poliste 12 ayrı suç kaydı bulunan İ.E. olduğu belirlendi. İ.E. hastaneye kaldırılırken olay sırasında yanında bulunan ve kaçan M.E. isimli şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.