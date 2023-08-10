Osmaniye'de Polis Memuru Evinden Ateş Açan Şüpheli Tarafından Vurularak Öldürüldü

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya rastgele ateş açtığı için müdahale ettiği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya rastgele ateş açtığı için müdahale ettiği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiye müdahale eden Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omzundan vurulması sonucu yaralandı. Uğurlu, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. - OSMANİYE