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Osmaniye'de PKK/YPG Propagandası Yapan 2 Suriye Uyruklu Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/YPG Propagandası Yapan 2 Suriye Uyruklu Tutuklandı
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Osmaniye'de, PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki Suriye uyruklu kişi tutuklandı. Jandarma, örgüt faaliyetlerine yönelik düzenledikleri operasyonda, şüphelileri yakalayarak mahkemeye sevk etti.

OSMANİYE'de, terör örgütü PKKKCK- Ypg propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKKKCK-YPGPYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, PKKYPGPYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve O.M.'nin yakalanması için il merkezinde kaldıkları adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Haber İbrahim EMÜL – Kamera OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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