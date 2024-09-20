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Osmaniye'de PKK/YPG Propagandası Yapan 2 Suriye Uyruklu Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de PKK/YPG Propagandası Yapan 2 Suriye Uyruklu Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OSMANİYE'de, terör örgütü PKK/KCK- Ypg propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve O.M.'nin yakalanması için il merkezinde kaldıkları adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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