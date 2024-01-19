Osmaniye'de PKK/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının Mersin'de saklandığını belirledi ve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Osmaniye'de, terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.A'nın Mersin'de saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Osmaniye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.