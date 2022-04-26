Osmaniye'de pervaza sıkışan serçe kurtarıldı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de bir binanın dış cephe pervazına sıkışan serçe, pervaz kesilerek çıkarıldı.
Osmaniye'de bir binanın dış cephe pervazına sıkışan serçe, pervaz kesilerek çıkarıldı.
Osmaniye Belediyesi hizmet binasının dış cephe pervazından kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Pervazın alt kısmına sıkışan serçe, görevliler tarafından pervaz kesilerek kurtarıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel