Osmaniye'de pervaza sıkışan serçe kurtarıldı - Haberler

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Osmaniye'de pervaza sıkışan serçe kurtarıldı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de pervaza sıkışan serçe kurtarıldı

Osmaniye'de bir binanın dış cephe pervazına sıkışan serçe, pervaz kesilerek çıkarıldı.

Osmaniye'de bir binanın dış cephe pervazına sıkışan serçe, pervaz kesilerek çıkarıldı.

Osmaniye Belediyesi hizmet binasının dış cephe pervazından kuş sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Pervazın alt kısmına sıkışan serçe, görevliler tarafından pervaz kesilerek kurtarıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Güncel, Haberler

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