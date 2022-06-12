Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı - Haberler

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Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İrfanlı Mahallesi'nde park halindeki 76 DD 591 plakalı otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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