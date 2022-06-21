Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mesire alanında oynarken dereye düşen çocuğu boğulmaktan zabıta memuru kurtardı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mesire alanında oynarken dereye düşen çocuğu boğulmaktan zabıta memuru kurtardı.

Sabun Çayı'nda oynayan bir çocuğun yüz üstü suya düştüğünü ve çırpındığını gören Düziçi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hüseyin Bozlak, koşarak duruma müdahale etti. Bozlak, sudan çıkartıp boğulmaktan kurtardığı çocuğu ailesine götürdü.

Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, belediyeye ait Sabun Çayı Mesire Alanı'nda görevli olduğunu söyledi.

Mola verdiği sırada suda oynayan çocukları gördüğünü ve onları izlemeye başladığını dile getiren Bozlak, "Aralarında 1 yaşlarında bir çocuk vardı ve zor yürüyebiliyordu. Bir an kafamı çevirip tekrar o tarafa baktığımda çocuğun yüz üstü suya düştüğünü ve çırpındığını gördüm. Hemen oradaki çocuklara bağırdım ve koşmaya başladım, çocuğu sudan aldım." diye konuştu.

Aldığı ilk yardım eğitimini uyguladığını ve çocuğun bu sayede nefes almaya başladığını anlatan Bozlak, çocuğu daha sonra ailesine teslim ettiğini belirtti.

Öte yandan, çocuğun suya düşmesi ve Bozlak'ın çocuğu sudan çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye Zabıta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title