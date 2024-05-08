Kadirli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Seyfi Özbiçer'in kullandığı motosiklet, ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Özbiçer, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Seyfi Özbiçer'in kullandığı 80 LU 023 plakalı motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AZ 590 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Özbiçer, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.