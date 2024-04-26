Kadirli'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eren Benli (18) idaresindeki motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Mustafa Kestir Caddesi'nde karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 80 EJ 657 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Benli, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.