Son dakika haberleri... Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Son dakika habere göre Osmaniye'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurup aradı.
Araçta, 59,91 gram sentetik uyuşturucu, 145 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.A. (30) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ümit Kahrıman - Güncel