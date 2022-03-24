Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı içki ele geçirilen zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilinin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirilen sürücü tutuklandı.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilinin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda şüphe üzerine B.B. idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı.

Otomobilin bagajında gümrük kaçağı 71 şişe içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Başka bir suçtan arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Haberler

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