Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ö.G. idaresindeki 01 RG 100 plakalı otomobil Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

Otomobil, Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Haberler

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