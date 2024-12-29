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Osmaniye'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Cennet Karacücük, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

80 AFH 675 plakalı, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Karacücük'e (52) çarptı.

Olayı gören vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karacücük, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza sonrası otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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