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Osmaniye'de otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında

Osmaniye'de otomobilin bisiklete çarpması güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

E.K. idaresindeki 67 DK 356 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda karşıya geçen H.Y'nin (75) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan bisiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

E.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Kamil Kara Bulvarı Osmaniye Güncel Haberler

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