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Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hamit Talha Acar (9) hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

İbrahim Acar Osmaniye Güncel Haberler

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