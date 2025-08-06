Osmaniye'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Adem Cankurt yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Cankurt ve yanında bulunan Muhammet Mahçopur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cankurt'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Mahçopur hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Adem Cankurt yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Cankurt yönetimindeki 48 AIA 715 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu -şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Cankurt ve yanındaki Muhammet Mahçopur, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Mahçopur ise hastaneye kaldırıldı. Cankurt'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.