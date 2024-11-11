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Osmaniye'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Osmaniye'de Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı
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Osmaniye'de meydana gelen kazada otomobil ve traktör çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, kurtarma çalışmaları yapıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye - Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi yakınlarında meydana geldi. Erol Tülücü idaresindeki 01 HC 994 plakalı otomobil ile Zafer Poyrazoğlu'nun kullandığı 01 AKS 529 plakalı traktör henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Tülücü, itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobil ve traktör sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI BÖLGEDE 5 GÜN ÖNCEKİ KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan aynı bölgede 6 Kasım'da bir traktör ve 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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