Haberler

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OSMANİYE'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye-Toprakkale kara yolu sebze hali yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Haziran ayındaki ilk transfer şimdiden belli! İşte o isim