Osmaniye'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobilin izini sürerek şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Osmaniye'de çaldıkları otomobille evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat'ta Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracı çalan 2 şüphelinin önce Dumlupınar Mahallesi'nde, ardından merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 2 evden de hırsızlık yaptığını belirledi.
Polis, zanlıların çaldıkları çeşitli ev eşyalarını satmak ve aracı parçalarına ayırmak istediklerini tespit etti.
Sanayiye gidecekleri belirlenen şüpheliler, burada polis ekiplerince çaldıkları araç ve içindeki ev eşyalarıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.