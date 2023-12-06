Osmaniye'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı.
Osmaniye'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde otomobil hırsızlığına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada adresleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.