Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak Onur Soğancı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Onur Soğancı idaresindeki 80 FB 511 plakalı otomobil, Kadirli- Kozan kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında, K.Z'nin kullandığı 06 COF 862 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Onur Soğancı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.