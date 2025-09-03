Haberler

Osmaniye'de Otogarda Babası Tarafından Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı

Osmaniye'de Otogarda Babası Tarafından Tüfekle Vurulan Kadın Yaralandı
Haberler
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K, bilinmeyen bir nedenle kızı Nilgün K'yi av tüfeğiyle vurdu. Saldırının ardından zanlı çevredeki insanlar tarafından darbedildi. Yaralı kadın ve baba hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de otogarda babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K, henüz bilinmeyen nedenle kızı Nilgün K'ye tüfekle ateş etti.

Saldırının ardından çevredekiler zanlıyı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan kadın ve babası, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin otogardaki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
