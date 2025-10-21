Osmaniye'de Otobüste Yangın Çıktı

OSMANİYE'de seyir halindeki otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçen, Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanarak alevleri söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,