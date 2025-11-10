Haberler

Osmaniye'de Otobüs Bagajında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de Otobüs Bagajında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünün bagajında bal kabağı içerisine gizlenmiş 706 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 19 yaşındaki H.P., tutuklandı.

OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin arama yaptığı yolcu otobüsünün bagajında bal kabağı içerisine gizlenmiş 706 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan H.P. (19) isimli erkek yolcu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Bahçe ilçesi Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Osmaniye istikametinde uygulama yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında eğitimli köpekle yapılan detaylı aramada bal kabağı içine gizlenmiş 706 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili H.P. gözaltına alındı. Şüpheli H.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
