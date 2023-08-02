Osmaniye'de oto yıkama ve yağlama servisinde patlama: 3 yaralı
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Osmaniye'de bir oto yıkama ve yağlama servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Osmaniye'de oto yıkama ve yağlama servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Sanayi Sitesi Egzozcular Sokak'taki işletmede, atık yağların depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.
Üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oto yıkama ve yağlama servisi ile araçlardaki yangın da itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
İş yeri ve araçlarda hasara neden olan patlamanın sebebi araştırılıyor.