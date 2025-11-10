Osmaniye'de Oto Galeriye Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, 5 Gözaltı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtbeyoğlu Mahallesi'nde S.T. ve M.T'ye ait oto galerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinin önündeki kavga ve kurşunlama anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.