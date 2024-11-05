Osmaniye'de Otluk Alanda Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Öksüzlü köyü yakınlarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Öksüzlü köyü yakınlarında otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dekarlık alan zarar gördü.