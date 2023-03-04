Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı Kızyusuflu köyünde dere yatağındaki orman alanda saat 15.00 gibi yangın çıktı.
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı
Kızyusuflu köyünde dere yatağındaki orman alanda saat 15.00 gibi yangın çıktı. Köylülerin yangını Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye yangın ekibi gönderildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelip yangına müdahale etti. Karadan müdahale edilen yangın kısa sürede yayıldı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel