Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gaffarlı köyündeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 1050 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Menderes Özat - Güncel

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