Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ormanlık alanda 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gaffarlı köyündeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 1050 kök Hint keneviri ele geçirdi. Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Menderes Özat - Güncel Hisarcık Osmaniye Sumbas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.