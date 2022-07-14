Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri ektiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri ektiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Çiçeklidere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemde, ormanlık alana ekili 130 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Menderes Özat - Güncel

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