Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 şüpheli yakalandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri ektiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri ektiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Çiçeklidere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemde, ormanlık alana ekili 130 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Menderes Özat - Güncel