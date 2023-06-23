Osmaniye'de Ormanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Yangınların önüne geçmek amacıyla Osmaniye'de ormanlara giriş ve çıkışlar, ikinci bir emre kadar yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari işlem yapılacak.

OSMANİYE'de, yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş ve çıkışlar, ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği vurgulandı. Yasağa uymayanlara idari işlem yapılacağı belirten açıklamada şöyle denildi: