Osmaniye'de orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu

Osmaniye'de orman yangını şehitleri için mevlit okutuldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için mevlit programı düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için mevlit programı düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Orman İşletme Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, programdaki konuşmasında, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Programa, Eğitim Bir-Sen Kadirli Şube Başkanı Mustafa Demirci de katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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