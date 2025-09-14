Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile kontrol altına alındı. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.
Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel