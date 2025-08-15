Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının bir trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtildi.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bahçe ilçesi Adana–Şanlıurfa Otoyolu Kızlaç Tüneli'nin Gaziantep yönündeki ağaçlıkta başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüklerine ait çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangının bölgedeki bir trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Kamil ŞEKER-İbrahim-EMUL / OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.