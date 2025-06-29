Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle gerçekleştirdiği müdahale ile 3 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye'de orman yangını (2)
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle 3 saatlik müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,Osmaniye,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel