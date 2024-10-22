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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 15 dekarlık alanı etkilerken, bazı arı kovanları da zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Oruçbey köyü Dursunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İlk tespitlere göre yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördüğü yangından, bölgedeki bazı arı kovanlarının da etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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