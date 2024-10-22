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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 15 dönümlük alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm ormanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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