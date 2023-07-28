Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 4 dakika süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye merkez Amanos Dağları eteklerindeki Kabaktepe mevkiinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Yaklaşık 4 dakika gibi bir sürede, alevlere 2 su tankı, 5 arasöz ve 30 personel ile karadan 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Rekor denilecek kadar kısa bir sürede ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık 500 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor - OSMANİYE