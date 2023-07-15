Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını hava ve karadan yaklaşık 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

Orman yangını ilçeye bağlı Gaffarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarında çıktı. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye yangın söndürme uçakları, helikopterler ile 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesine rağmen yangın rüzgarın etkisiyle Sumbas, Akdam köyü Akyar Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yaklaşık 8 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Sumbas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle şuana kadar bölgede bulunan 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Osmaniye ve Adana Orman Müdürlüklerinin yanı sıra merkez ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında çerçevesine soğutma işlemi yapıldığı bildirildi.