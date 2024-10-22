Osmaniye'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın Akarca Yaylası'nda saat 14.30'da başladı. 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 50 orman işçisi yangın söndürme çalışmasında yer alıyor.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
İlçedeki Akarca Yaylası'nda saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 11 arazöz, 3 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 50 orman işçisiyle söndürme çalışması başlatıldı.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye),