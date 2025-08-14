Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

1) OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.