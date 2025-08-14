Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın hızlı bir şekilde yayıldı ve bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

1) OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Ekipler, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
