Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.