Osmaniye'de Orman Yangını Çıktı
Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahale ediyor.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
İlçenin Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel