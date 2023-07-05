Osmaniye'de Orman Yangını: 10 Dekar Alan Kül Oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekar ormanlık alan kül oldu. Yangın, orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dekar ormanlık alan kül oldu.

Düziçi'nin Şifalısu mevkiindeki ormanlık alanda bugün yangın çıktı. Yangına, orman işletme müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi. Yangında 10 dekar kızılçam ormanı kül oldu. İki söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.