Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 kişi gözaltına alındı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları, merkeze bağlı Yarpuz köyü yolu üzerinde kasasında kaçak kesilmiş odun bulunan bir kamyoneti durdurdu.
Gerekli yasal işlemlerin yapılması için merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekilen kamyonetteki 4 kişi, orman muhafaza memurlarına saldırdı.
Yaralanan orman muhafaza memuru A.Y, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olaya karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel