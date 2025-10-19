Osmaniye'de Okul Servisinden İnen Çocuğa Otomobil Çarptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda evinin yakınında okul servisinden indikten sonra koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tuana T'ye otomobil çarptı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuana T, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.