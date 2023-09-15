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Osmaniye'de Okul Çevresinde Denetim Yapıldı

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Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevresinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetim yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul çevresinde denetimlerini arttırdı.

Osmaniye'de polis ekipleri, okul çevresinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul çevresinde denetimlerini arttırdı. Motosikletli ekiplerin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahısların üst aramaları yapılırken, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinde bulunuldu.

Öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların okul önlerini mesken tutmasını engellemek maksadıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Osmaniye Eğitim Güncel Haberler

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