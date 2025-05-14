Osmaniye'de Oğul, Tartıştığı Annesini Öldürdü
Osmaniye'de annesiyle tartıştıktan sonra onu boğarak öldüren 21 yaşındaki Ali M, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Osmaniye'de tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde dün Suriye uyruklu Nura Zemzem'in (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu Ali M'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ali M, tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel